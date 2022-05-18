МИД РФ: Ответом на вступление Финляндии в НАТО будет сюрприз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду, 18 мая, заявила, что российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом.

Отвечая на вопрос, какие военно-технические меры Россия планирует применить к Финляндии по случаю вступления ее в НАТО, Захарова сказала: «Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов, и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»