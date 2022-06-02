Финский депутат призвал к бойкоту турецких донер-кебабов

Финский парламентарий Микко Карна призвал граждан отказаться от турецких товаров. По его мнению, таким должен быть ответ на блокировку Турцией вступления страны в НАТО.

Депутат попросил жителей Финляндии отказаться от поездок в Турцию, покупки турецких автомобилей и донер-кебаба. Микко Карна предложил завершить бойкот, только когда Анкара снимет возражения по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.

«Если Турция одобрит членство Финляндии в НАТО, я буду есть шашлык каждый день в течение месяца», – цитирует его слова турецкое издание Hurriyet.

Как сообщал «Новый День», 18 мая Финляндия и Швеция подали официальные заявки на вступление в НАТО. В тот же день Турция заблокировала начало переговоров о принятии в альянс новых членов. В Анкаре заявили, что скандинавские страны разрешают террористическим курдским группировкам действовать на их территории.

Хельсинки, Наталья Рязанова

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