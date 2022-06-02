В КНР четыре человека погибли, более 40 пострадали при землетрясении

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на юго-западе Китая. В результате четыре человека погибли, 41 получил различные травмы.

Подземные толчки случились около 17:00 по пекинскому времени 1 июня в городе Яань провинции Сычуань, следует из данных городского штаба по ликвидации последствий землетрясения. Было две серии толчков с небольшим перерывом. Эпицентр находился на глубине 17 км, но землетрясение ощущалось даже за 100 км от эпицентра, рассказали очевидцы изданию Global times.

В уезде Баосин ранены 30 человек и четверо погибли, еще 11 пострадали в уезде Лушань. Один пострадавший находится в критическом состоянии, еще двое – в стабильно тяжелом. Жизням остальных 38 человек ничто не угрожает, пишет «Синьхуа».

Местные власти подсчитали, что землетрясение затронуло 13 081 жителя города Яань. Частично повреждены дома, в некоторых районах отключили электричество. Временно было приостановлено движение скоростных поездов.

В середине мая у побережья полуострова Камчатка и северной группы Курильских островов произошли землетрясения. Сила толчков у Камчатки достигала 6,2 балла, у Курил – 5,8 балла, но эпицентры располагались глубоко в океане.

Яань, Наталья Рязанова

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