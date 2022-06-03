В Индии взрывы прогремели на химическом заводе

Семь человек пострадали при пожаре на химическом заводе в индийском штате Гуджарат. Возгорание привело к серии сильных взрывов, пишет Press Trust of India.
Пожар случился вечером 2 июня на предприятии компании Deepak Nitrite на окраине Вадодары. Огонь быстро распространился внутри здания, начали взрываться реактивы. Взрывы были слышны за несколько километров от завода.
Семерых рабочих с различными травмами увезли в больницу. Местные власти эвакуировали порядка 700 человек, живущих поблизости.
Причины пожара выясняются.
Как сообщал «Новый День», 26 человек погибли, более 40 пострадали при пожаре в коммерческом здании на западе Дели.
Нью-Дели, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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