Власти Окинавы эвакуируют 115 тыс. человек из-за угрозы наводнений

Власти префектуры Окинава в Японии рекомендовали эвакуацию 115 тыс. местных жителей. В районе нарастает риск наводнений и оползней из-за сильных ливней.

Непогода пришла в южную часть Японии 31 мая, и дожди не прекращаются. Синоптики предупредили об усилении ливней в ночь на 4 июня и об угрозе оползней из-за размытия почвы, передает телеканал NHK.

Местные власти рекомендовали 115 тыс. человек покинуть опасную местность. Рекомендацию также получили жители столичного для префектуры города Наха, пишут «Известия».

Как сообщал «Новый День», ураган «Агата» обрушился на Мексику. Не менее 11 человек погибли, более 20 числятся пропавшими без вести из-за наводнений и оползней.

Токио, Наталья Рязанова

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