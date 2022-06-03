российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 июня 2022, 12:05 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Власти Окинавы эвакуируют 115 тыс. человек из-за угрозы наводнений

Власти префектуры Окинава в Японии рекомендовали эвакуацию 115 тыс. местных жителей. В районе нарастает риск наводнений и оползней из-за сильных ливней.

Непогода пришла в южную часть Японии 31 мая, и дожди не прекращаются. Синоптики предупредили об усилении ливней в ночь на 4 июня и об угрозе оползней из-за размытия почвы, передает телеканал NHK.

Местные власти рекомендовали 115 тыс. человек покинуть опасную местность. Рекомендацию также получили жители столичного для префектуры города Наха, пишут «Известия».

Как сообщал «Новый День», ураган «Агата» обрушился на Мексику. Не менее 11 человек погибли, более 20 числятся пропавшими без вести из-за наводнений и оползней.

Токио, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Наводнение,