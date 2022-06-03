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NewDayNews.ru

Пятница, 3 июня 2022, 12:05 мск

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Польша оценила сроки принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Фото: pixabay.com

Процесс принятия Швеции и Финляндии в НАТО может растянуться на несколько месяцев, предупредил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский. Он уверен, что не стоит ждать решение о членстве скандинавских стран на июньском саммите в Мадриде.

«Мадрид – это слишком близкий срок. Если речь идет о приеме в НАТО новых членов, то это намного более длинный процесс, который требует процессов в отдельных государствах. Это займет как минимум несколько месяцев», – пояснил замминистра в эфире радиостанции RMF FM.

Павел Яблоньский уверен, что в итоге Турция согласится на расширение альянса. Переговоры о позиции Анкары уже идут, и они будут успешными, считает политик.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, но Турция заблокировала переговоры об их принятии. Для расширения альянса все члены должны одобрить принятие новых кандидатов.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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