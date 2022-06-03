Китай потерял звание самого кассового кинорынка

Китай лишился звания самого крупного кинорынка в связи с локдаунами и цензурой. Северная Америка, два года уступавшая КНР, вернула лидерство, пишет Barron's.

По данным Comscore Movies, кинотеатры Северной Америки собрали кассу в 2,461 млрд долларов с начала года до конца прошлой недели. Кассовые сборы в Китае составили 2,458 млрд долларов.

Аналитики отметили, что в начале года Китай еще держал лидерство, но начавшиеся в марте жесткие локдауны негативно повлияли на кинорынок. При этом, кинотеатры во всем мире наращивают сборы, за исключением КНР, Тайваня и России.

На совокупные сборы кинотеатров также влияет цензура. Так, в Китае запретили показ картин «Вечные» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Ведущий актер второй ленты Симу Лю, рожденный в Китае и ребенком увезенный в Канаду, в интервью плохо отозвался о КНР. Это вызвало бурю негодования в соцсетях, и фильм запретили к показу.

Фильм «Топ Ган: Мэверик» не прошел китайскую цензуру из-за положительного образа американской армии. Картина собрала отличную кассу в Северной Америке, став лидером проката.

Пекин, Наталья Рязанова

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