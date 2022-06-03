Трое погибших: в Германии поезд сошел с рельсов

Как минимум три человека погибли, несколько пострадали в результате схода с рельсов поезда на юге Германии. На помощь спасателям выслали вертолеты из Австрии.

Авария случилась около 13:20 мск недалеко от города Гармиш-Партенкирхен. Состав сошел с рельсов, несколько вагонов опрокинулись. Трех человек нашли мертвыми, еще несколько получили серьезные травмы, пишет BILD.

Работа на месте аварии продолжается, данные о жертвах могут увеличиться. Число пассажиров не уточняется, как и причина инцидента. На месте работает полиция.

Поезд следовал по маршруту Мюнхен – Гармиш-Партенкирхен. Отрезок пути между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау временно закрыли для движения поездов.

Как сообщал «Новый День», пассажирский и товарный поезда столкнулись в испанской провинции Барселона. Машинист пассажирского поезда погиб на месте, 86 пассажиров получили различные травмы.

Берлин, Наталья Рязанова

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