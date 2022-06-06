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Конфликт на Украине

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Понедельник, 6 июня 2022, 08:33 мск

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В Стамбуле иностранцы устроили перестрелку

В Стамбуле между двумя группами иностранных граждан возник конфликт, который стал причиной для перестрелки. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Инцидент произошел в районе Эсеньюрте. Гражданство участников конфликта не уточняется. На место прибыли правоохранители и несколько бригад медиков.

По предварительным данным, ранения получили три человека. Один из них пострадал серьезно. Все они госпитализированы.

Правоохранительные органы проводят расследование.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Турция

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