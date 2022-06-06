В Индии автобус рухнул в ущелье: 25 человек погибли

Двадцать пять человек погибли, пятеро получили травмы в результате падения автобуса в ущелье на севере Индии. На борту находились паломники из центрального индийского штата Мадхья-Прадеш, пишет Times of India.

Авария случилась вечером 5 июня. Автобус перевозил 28 паломников в священный для индуистов город Ямунотри в Гималаях. Также в автобусе находились водитель и его сменщик. Машина съехала с дороги и упала в ущелье глубиной в 150 метров.

Спасатели подняли тела 25 человек и пятерых выживших. Раненых отправили в больницу, их состояние не уточняется. Причины аварии выясняются, начато расследование.

Премьер-министр Нарендра Моди поручил выплатить компенсацию пострадавшим от аварии. Семьям погибших выделят по 200 тыс. рупий (около 2,5 тыс. долларов), пострадавшим – 50 тыс. рупий (644 доллара).

Напомним, в Мексике два человека погибли, 44 получили различные травмы при столкновении пассажирского автобуса и большегруза. 10 человек оказались в тяжелом состоянии.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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