До 49 выросло число жертв пожара на складе контейнеров в Бангладеше

Число погибших в результате пожара и взрыва на складе контейнеров увеличилось до 49 человек. Ранее местные власти сообщали о 34 погибших и 300 пострадавших.

Вечером 4 июня пожар случился на площадке, где хранились товарные контейнеры, недалеко от порта Читтагонг. Пожарные боролись с огнем, вокруг собрались зеваки, когда один из контейнеров взорвался. Звук и ударная волна от взрыва распространились на несколько километров. Оказалось, в контейнере хранилась перекись водорода, из-за нее пожарные тушили огонь все воскресенье.

В первые часы после взрыва насчитали 34 погибших, но многие пострадавшие находились в критическом состоянии. На утро 6 июня число погибших увеличилось до 49. Местные власти допустили, что их станет еще больше, пишет Times of India.

По данным AFP, среди пострадавших порядка 40 пожарных и 10 полицейских. Еще пятеро пожарных погибли при взрыве – они находились ближе всех к контейнеру.

Как сообщал «Новый День», семь человек пострадали при пожаре на химическом заводе в индийском штате Гуджарат. Возгорание привело к серии сильных взрывов.

Ситакунда, Наталья Рязанова

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