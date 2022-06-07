В Мексике шесть человек стали жертвами уличной стрельбы

Шесть человек были застрелены в мексиканском городе Саламанка. Неизвестные пришли к местной начальной школе и начали стрелять по прохожим, передает Noticias MVS.

Инцидент случился около 20:00 часов 6 июня, когда в здании школы шло собрание местных жителей. Прибывшие на место медики констатировали смерть шести человек с огнестрельными ранами. Среди погибших были две женщины и четверо мужчин.

Стрелявшие скрылись, полиция выясняет их личности. Также устанавливаются личности погибших и вероятные причины убийства.

Как сообщал «Новый День», в ночь на 11 апреля в Мексике от огнестрела погибли 11 человек. Среди жертв была семья из восьми человек, включая трех детей.

Саламанка, Наталья Рязанова

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