В Греции почти 12 часов тушат пожар на заводе пластмасс

Пожар на заводе по производству пластмасс в греческом городе Аспропиргос продолжается с прошлого вечера. Горожан попросили не выходить на улицу из-за ядовитого дыма.

Пожар начался после 21 часа вечером 6 июня на складе готовых изделий. Огонь быстро распространился среди легко воспламеняющихся материалов. Сильный ветер подхватил пламя и перебросил на хранившиеся во дворе предприятия материалы.

Пожарные прислали подкрепление коллегам на заводе, и к утру с огнем боролись более 50 пожарных с привлечением 20 автомобилей. Жителям города в радиусе 4 км разослали экстренное предупреждение, но огонь не перешел на жилые дома. На 07:30 утра 7 июня пожарным почти удалось взять пламя под контроль, пишет «Катимерини».

Горожан призвали отложить поездки и оставаться дома, чтобы не вдыхать дым с парами от горящего пластика.

Напомним, более 20 человек пострадали в результате взрыва и пожара на химическом заводе в словенском городе Кочевье. Пять человек получили тяжелые ожоги.

Аспропиргос, Наталья Рязанова

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