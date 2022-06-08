В Аргентине турист погиб при сходе оползня на отель

Турист погиб при сходе оползня на отель в городе Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине. Еще двое человек числятся пропавшими без вести.

Проливные дожди привели к сходу оползня, накрывшего отель с туристами. Поток грязи и воды сошел на здание около 18:30 часов. Администрация отеля сообщила, что 75% номеров были заняты.

77-летний уругваец Виктор Гонсалес Джованелли находился в своей комнате и погиб. Еще двое туристов из Уругвая числятся пропавшими без вести: администрация отеля не уверена, были они в здании или ушли на прогулку. Трое туристов пострадали, их отвезли в больницу.

Спасатели разбирают завалы, пока тела не найдены. Работы осложняются угрозой обрушения оставшейся части здания.

Ранее на северо-востоке Бразилии 44 человека стали жертвами оползней и наводнений в результате проливных дождей. 56 пропали без вести, 25 доставлены в больницы.

Сан-Карлос-де-Барилоче, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»