В Японии 12 школьников попали в больницу с тепловым ударом

Порядка 12 школьников оказались в больнице после спортивных соревнований в японском городе Кобе. У всех проявились симптомы теплового удара.

Учеников госпитализировали 8 июня, сразу после соревнований. Состояние одного школьника оценивают как тяжелое, передает «Вести.ру».

Накануне японские министры пришли на работу без пиджаков, в рубашках с коротким рукавом. Так правительство показало пример в экономии электроэнергии на работу кондиционеров. Власти призвали бизнес и простых граждан к экономии энергетических ресурсов из-за риска проблем со снабжением электричество в зимний период.

3 июня в Японии 22 учащихся также попали в больницы с тепловым ударом. Школьники пострадали из-за сильной жары, установившейся в стране.

Кобе, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»