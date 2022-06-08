До 17 выросло число погибших при сходе поезда с рельсов в Иране

В Иране число погибших в результате схода с рельсов пассажирского поезда увеличилось до 17 человек. Ранее сообщалось о 10 жертвах аварии вблизи города Тебес.

По данным Reuters, число пострадавших также выросло: с 30 до 60 человек. Местные власти не исключают, что количество погибших и раненых станет больше, когда спасатели проверят все вагоны. Многие пострадавшие получили серьезны травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Часть пострадавших вертолетами доставили в больницы. На месте аварии работают около 20 бригад скорой помощи.

Всего в поезде находились порядка 350 пассажиров.

Напомним, утром пассажирский поезд из Тебеса столкнулся с экскаватором. Четыре вагона из семи сошли с рельсов. Предварительно, техника находилась в опасной близости от железнодорожных путей из-за ремонта полотна.

Тебес, Наталья Рязанова

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