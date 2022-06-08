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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 8 июня 2022, 11:39 мск

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В США 10-летнюю девочку арестовали за убийство

Полиция американского города Орландо арестовала за убийство 10-летную девочку. Она застрелила 41-летнюю обидчицу своей мамы, сообщает CNN.

Инцидент со стрельбой случился в ночь на 30 мая. Мать девочки подралась на улице с соперницей, а для удобства дала дочери подержать сумку. Девочка нашла в сумке родительницы пистолет и дважды выстрелила в обидчицу матери. Пострадавшую доставили в больницу, и там она умерла от ран.

7 июня полиция задержала девочку и отправила в местный центр для несовершеннолетних. Прокуратура готовится предъявить ей обвинение с учетом возраста.

Мать девочки арестовали несколькими днями ранее за неправильное хранение оружия, отсутствие присмотра за ребенком, вооруженное нападение и убийство по халатности.

Напомним, во Флориде двухлетний мальчик случайно убил своего отца. Взрослые оставили без присмотра заряженный пистолет, и ребенок выстрелил в родителя.

Орландо, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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