На Саммите Америк Байдена дважды прервали протестующие

Выступление президента США Джо Байдена на Саммите Америк в Лос-Анджелесе было дважды прервано протестующими. Охране пришлось выводить нарушителей порядка из зала.

Сразу после начала речи американского лидера прервали криками из зала. Байден остановился, усмехнулся, но затем продолжил. Присутствующим на мероприятии не удалось расслышать, что именно выкрикивали участники этой акции. Отмечается, что их было по меньшей мере двое.

Кроме того, на улице произошел инцидент с кортежем. Женщина с мегафоном приблизилась к машинам, тогда ее повалили на землю сотрудники секретной службы. При этом один из правоохранителей случайно выронил табельный пистолет.

Саммит Америк стартовал в США с понедельника. В нем участвуют представители стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря. Однако ряд лидеров государств региона отказались от участия. В частности, на мероприятие не явился президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

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