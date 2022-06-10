В Великобритании цены на газ привели к закрытию завода удобрений

Британский завод по производству азотных удобрений Ince закрылся на фоне подорожавшего газа и высоких налогов на охрану окружающей среды. Эксперты спрогнозировали, что уход с рынка одного из крупнейших производителей удобрений в стране ударит по сельскому хозяйству и снабжению продуктами.

Завод остановили еще в сентябре из-за скачка цен на газ, сообщил владелец предприятия компания CF Fertilisers. В компании признали, что им не по карману два завода из-за высоких платежей за газ и налоги на экологию. И заверили, что оставшееся производство в Биллингеме сможет удовлетворить нужды потребителей.

Британский союз фермеров назвал закрытие завода «новым ударом» по сельхозпроизводителям. Фермеры уже страдают от высокой инфляции, а вероятный дефицит удобрений только усугубит ситуацию с глобальными поставками, пишет The Telegraph.

В Конфедерации сельскохозяйственной индустрии предсказали рост цен практически на все продукты. «Это влияет на все – от стоимости молока и мясной продукции на прилавках до цен на хлеб, поскольку мукомольной пшенице необходим высокий уровень протеина, получаемого благодаря азоту», – пояснили в организации.

Ранее санкции Евросоюза в отношении поставок энергоносителей из России назвали «самоликвидацией ЕС». Поскольку европейские страны сами пострадают от введенных ими запретов. Так, закупка топлива в других странах обойдется Европе значительнро дороже поставок из Росси, в том числе, в связи со строительством новой инфраструктуры для доставки энергоносителей.

Лондон, Наталья Рязанова

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