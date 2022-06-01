«Пилят сук, на котором сидят»: Евросоюз включил режим самоликвидации

Запрет на поставки российских энергоресурсов обернется для Евросоюза ростом цен и неизбежным крахом. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, комментируя очередные санкционные меры Запада. По его словам, ущерб для России будет минимальным, а для ЕС фактически означает самоликвидацию.

«Ожидаемое продолжение антироссийской политики ЕС и примкнувших к ним англосаксов. Но столь же ожидаемым будет и ущерб для России – минимальным. Запад пытается сделать российскую нефть токсичным товаром, но вместо этого делает токсичным сам себя, чем фактически изолируется от мировой торговли», – констатировал политик, слова которого цитирует его пресс-служба.

Миронов обратил внимание, что отказ в страховании российских судов, перевозящих нефть, ограничит операционные возможности, но лишь на некоторое время. «Поставки уже переориентируются на альтернативные рынки, в первую очередь на огромный азиатский рынок. Большинство покупателей предпочитают не смешивать нефть с политикой, да и русофобией они не страдают. Им нужны дешевые энергоресурсы, и они понимают, что любое ограничение в торговле или логистике ведет лишь к еще большему подорожанию. Причем не только российских ресурсов, но и вообще всех. Поэтому ни в каких санкциях эти страны не заинтересованы», – пояснил лидер «эсеров».

В то же время политик подчеркнул, что введение ограничений на поставку в ЕС российских энергоресурсов с перспективой их полного запрета означает начало процесса самоликвидации Евросоюза.

«Обычно деятельность различных политико-экономических объединений направлена на развитие и процветание их участников. Но Евросоюз живет по какому-то извращенному принципу «чем хуже, тем лучше. Вместо того чтобы развивать взаимовыгодные экономические отношения с Россией, а это удавалось делать даже во времена холодной войны, Европа по указке США занялась «сдерживанием» России», – отметил Миронов.

«Европейцы последовательно и с одобрения своих американских «друзей», а по сути, хозяев пилят сук, на котором сидят: загоняют цены на нефть и газ вверх, чем только повышают свои расходы и доходы России. Разрушают логистические и финансовые схемы, при этом умудряются усиливать противоречия внутри ЕС, предоставляя выгодные исключения из санкций для отдельных стран. Все это неизбежно приведет к краху Евросоюза, когда население стран Европы поймет, что лучше жить своим умом, а не брюссельским или американским», – заявил лидер «эсеров».

Москва, Светлана Антонова

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