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Пятница, 10 июня 2022, 10:51 мск

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На фабрике в США два сотрудника упали в чан с расплавленным шоколадом

В США на кондитерской фабрике Mars M&M два человека упали в чан с расплавленным шоколадом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел на предприятии в штате Пенсильвания. Два сотрудника оказались в емкости с расплавленным шоколадом. По какой причине они туда упали, выяснятся. Производство немедленно остановили.

Прибывшие на место пожарные не смогли достать упавших сверху. Поэтому им пришлось проделать отверстие в стенке чана и вытащить людей.

Пострадавшим оказали первую помощь, а затем отправили в больницу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / США

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