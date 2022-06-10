На фабрике в США два сотрудника упали в чан с расплавленным шоколадом

В США на кондитерской фабрике Mars M&M два человека упали в чан с расплавленным шоколадом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел на предприятии в штате Пенсильвания. Два сотрудника оказались в емкости с расплавленным шоколадом. По какой причине они туда упали, выяснятся. Производство немедленно остановили.

Прибывшие на место пожарные не смогли достать упавших сверху. Поэтому им пришлось проделать отверстие в стенке чана и вытащить людей.

Пострадавшим оказали первую помощь, а затем отправили в больницу.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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