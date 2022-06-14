Вашингтон одобрил ежемесячные транши Киеву в 1,5 млрд долларов

США готовы отправлять Украине по 1,5 млрд долларов каждый месяц для обеспечения работы правительства. Транши будут идти несколько месяцев подряд, заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган.

«Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы. Мы намерены направлять еще около 1,5 млрд ежемесячно в течение 4-5 месяцев», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Хоган подчеркнул, что прямая поддержка киевского режима – «один из приоритетов» администрации президента США Джо Байдена. В своей работе Белый дом учитывает «среднесрочную и долгосрочную перспективы».

Ранее власти США одобрили выделение Украине финансовой помощи на рекордные 40 млрд долларов. Конгресс США потребовал у Белого дома отчет о расходовании всех выделенных для Украины средств. В противном случае конгрессмены пригрозили отказать в новой просьбе о выделении средств на нужды Киева. Вашингтон с начала года выделил 54 млрд долларов на поддержку Украины – столько денег не отправляли даже в Афганистан в разгар операции.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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