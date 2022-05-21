Байден утвердил пакет помощи Украине на рекордные $40 млрд

Находящийся с визитом в Южной Корее президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине финансовой помощи на рекордные $40 млрд. Об этом сообщает Белый дом. Документ доставили на подпись президенту самолетом в Корею.

Законопроект был одобрен американским сенатом в четверг, 19 мая. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине. Изначально Байден запрашивал на эти цели $33 млрд, но конгресс увеличил сумму.

Ранее сенатор Рэнд Пол заблокировал быстрое рассмотрение законопроекта о помощи Украине. Он заявлял, что желает Украине успеха, но не ценой банкротства США. Также политик отмечал, что Вашингтону придется занимать деньги у Пекина, чтобы отправить Киеву помощь в $40 млрд, поскольку в бюджете США нет таких сумм.

Вашингтон, Наталья Петрова

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