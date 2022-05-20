Сенатор Пол: США займет деньги у Китая на помощь Украине

Вашингтону придется просить деньги у Пекина, чтобы отправить киевскому режиму помощь в 40 млрд долларов, заявил сенатор США Рэнд Пол. Он признался, что в американском бюджете просто нет таких сумм.

«Важно знать, что у нас нет денег для помощи Украине, мы должны занять деньги у Китая, чтобы отправить их на Украину. Проблема в том, что все это ведет к роту инфляции», – сказал сенатор в беседе с порталом Breitbart.

Рэнд Пол отметил, что в случае нехватки денег на социальные программы республиканцы первыми выступили бы против займа у Китая. Но почти единогласно проголосовали за подобное решение касательно денег для военной помощи.

Напомним, именно сенатор Рэнд Пол заблокировал быстрое рассмотрение законопроекта о помощи Украине в размере 40 млрд долларов. Он заявил, что желает Украине успеха, но не ценой банкротства США. Однако после обсуждения сенат все-таки одобрил выделение дополнительных средств для Украины.

Ранее в Пентагоне предупредили, что остаток средств для помощи Украине не превышает 100 млн. долларов. Без одобрения очередного транша поставки оружия для украинской армии могли прерваться.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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