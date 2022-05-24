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Вторник, 24 мая 2022, 11:22 мск

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Володин: из 40 млрд долларов помощи США Украине достанется лишь 15%

Из 40 млрд долларов, которые США выделили в качестве помощи Украине, Киеву достанется только 15%, остальные деньги пойдут на другие цели. При этом выплачивать весь долг придется украинцам. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

35% от всей суммы пойдет на финансирование вооруженных сил самих Соединенных Штатов. 45,2% планируется потратить также не на Украину, а на «другие страны». 4,8% будут направлены на помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, дипломатическую поддержку и прочее.

«Из 40 млрд долларов непосредственно Украине остается только 15% от выделяемой суммы, – пишет Володин. – Но выплачивать долг – причем все 40 млрд – придется украинцам».

Тем временем, международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг Украины с «Caa2» до «Caa3» с негативным прогнозом. По мнению аналитиков, Украина в будущем не сможет самостоятельно обслуживать свой государственный долг.

«Именно по этой причине из Украины забирают последние ресурсы, как это происходит сегодня с зерном, – указал спикер Госдумы. – Вашингтон и Брюссель не собираются реально помогать Украине, решать ее проблемы в экономике и социальной сфере. Она нужна им для борьбы до последнего украинца против нашей страны».

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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