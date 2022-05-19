Сенат США проголосовал за выделение Украине 40 миллиардов долларов

Сенат США в четверг, 19 мая, провел последнее процедурное голосование за новый пакет помощи Украине на $40 млрд. Большинство американских сенаторов проголосовало «за». Теперь закон будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которую ведет телеканал C-SPAN.



По информации Bloomberg, за одобрение пакета помощи высказалось большинство сенаторов. После завершения голосования, документ будет отправлен на подпись президенту США.

CNN сообщает, что перед голосованием лидер большинства сенатор Чак Шумер заявил, что сенат «выполнит свое обещание поддержать народ Украины».

Он добавил, что военная, экономическая и гуманитарная помощь в размере 40 миллиардов долларов является «большой», и «она удовлетворит большие потребности украинского народа».

«Несмотря на то, что большинство сенаторов от обеих партий хотят, чтобы этот пакет был реализован, вызывает беспокойство тот факт, что растущий круг республиканцев в Сенате с гордостью выступает против украинского финансирования. Два дня назад 11 республиканцев проголосовали против ускоренного обсуждения этого закона», – сказал сенатор Шумер.

Следует отметить, что некоторые республиканцы выступают против выделения помощи Украине в размере $40 млрд.

Так, конгрессмен Чип Рой заявил: «Если у нас прокси-война и мы выделяем 40 млрд долларов Украине, может, нам стоит провести дебаты об этом? Потому что американцы ждут, что мы это сделаем. Когда граница страны открыта нараспашку и ее контролируют картели, 30,5 трлн долларов долга, цены на бензин растут, бак дизеля стоит 1100 долларов, а мы такие: о, вот вам свободный чек на 40 млрд долларов!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»