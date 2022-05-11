США направят еще 40 млрд долларов в помощь Украине

Палата представителей конгресса США одобрила пакет помощи Украине на сумму почти 40 млрд долларов. Ранее президент Джо Байден заявлял, что выделенные Киеву средства практически исчерпаны.

Американский лидер требовал от законодателей немедленно одобрить направленный ранее его администрацией запрос на предоставление Украине 33 млрд долларов. По итогам голосования сумма оказалась почти на семь миллиардов долларов больше. Лидеры конгресса достигли договоренности о выделении 39,8 млрд долларов.

Расширенный пакет помощи включает в себя дополнительные 3,4 млрд на военную помощь и еще столько же – на гуманитарную. 900 млн пойдут на поддержку беженцев, в том числе обеспечение их жильем и предоставление им языковых курсов.

Кроме того, деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией, которые предлагалось включить в этот же пакет, будут вынесены в отдельный законопроект.

В дальнейшем документ должен быть одобрен сенатом США, после чего он попадет на утверждение президенту.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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