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Среда, 11 мая 2022, 14:27 мск

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Володин: Вашингтон хочет устроить голодомор на Украине

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

США хотят устроить голодомор на Украине. Такое мнение высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Ранее сообщалось, что Вашингтон изучает способы возвращения на мировой рынок 20 млн тонн зерна, которое находится в хранилищах на Украине. «США ищут пути вывоза зерна с Украины. Байден заявил, что это нужно, «чтобы снизить цены» на ресурс», – написал Володин в своем телеграм-канале. Также стало известно о выделении американскими властями в помощь Киеву 40 млрд долларов.

«Украину закредитовывают все больше и больше, но это никак не влияет на развитие страны, повышение благосостояния граждан. Наоборот, Вашингтон затягивает военные действия на территории Украины – по этой причине ее жители не могут вернуться к привычной мирной жизни», – констатировал спикер ГД.

По его словам, США вместо реальной помощи «забирают самое необходимое, фактически устраивая продразверстку». «В Вашингтоне не верят в победу Киева. Думают, как поскорее вернуть деньги, устраивая на Украине голодомор», – заключил Володин.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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