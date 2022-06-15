В Иране восемь человек погибли при взрыве в кафе

Четверо детей и четверо взрослых погибли в результате взрыва в кафе в пригороде Тегерана. Все они собрались на вечеринку в честь дня рождения.
Вечером 14 июня дети и взрослые пришли в кафе отметить день рождения. Внезапно раздался взрыв, и помещение заполнили огонь и дым. Предварительно, взорвался баллон с гелием, который использовали для надувания шаров.
Семь человек погибли на месте: три ребенка, три женщины и мужчина. Они отравились угарным газом. Прибывшая скорая сумела довести еще одного пострадавшего ребенка в больницу, но врачи не смогли его спасти, передает ТАСС.
Ранее в закусочной в Нью-Дели взорвался неисправный кондиционер. Один человек погиб, несколько пострадали.
Тегеран, Наталья Рязанова
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