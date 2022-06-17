Взрыв прогремел на химическом заводе в Китае

Восемь человек пострадали, шесть числятся пропавшими без вести после взрыва на химическом заводе в китайском Ланьчжоу. Площадь взрыва оценили в 600 кв. метров, пишет агентство «Синьхуа».

Взрыв случился вечером 16 июня в цехе по очистке сточных вод предприятия. Пожара после этого не случилось, специалисты заверили, что выброса вредных веществ также не было.

Восьмерых пострадавших доставили в больницу, они стабильны. Двое рабочих находятся в стабильно тяжелом состоянии. Спасатели продолжают поиски еще шести человек. На месте работают более 300 пожарных-спасателей, задействованы 47 единиц техники.

Ранее в Индии семь человек пострадали при пожаре на химическом заводе. Возгорание привело к серии сильных взрывов.

Ланьчжоу, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»