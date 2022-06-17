SpaceX уволила сотрудников, осудивших сообщения Маска в Twitter

Часть сотрудников американской компании SpaceX потеряли работу из-за открытого письма, в котором раскритиковали основателя Илона Маска. Об этом сообщает The New York Times.

Письмо, в котором осуждаются частые высказывания Маска в Twitter, работники распространили в среду.

Об увольнении нескольких сотрудников SpaceX рассказали трое служащих, знакомых с ситуацией. Информацию также подтвердила генеральный директор Гвин Шотуэлл.

«У нас слишком много критически важной работы, и нам не нужен подобный чрезмерный активизм», – приводит издание слова Шотуэлл.

В настоящее время не удалось выяснить, сколько именно человек в результате потеряли работу.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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