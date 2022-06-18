Самые маленькие в мире пингвины массово гибнут в Новой Зеландии от голода

Сотни мертвых самых маленьких в мире голубых пингвинов были выброшены на побережье Новой Зеландии за последние недели. По мнению ученых, в гибели пингвинов виноваты более теплые воды, которые влияют на доступность пищевых ресурсов для них, сообщает NBC.

Пингвины были проверены на наличие болезней, но исследователи считают, что они умерли от голода, сообщил Грэм Тейлор, главный научный советник Департамента охраны природы Новой Зеландии.

Мертвые птицы, найденные на пляжах, – это «просто кожа да кости», – сказал он в интервью радио Новой Зеландии. «У них нет жира на теле. Им нужен жировой слой, чтобы согреться. И у них нет этого [и] у них не так много мышечной ткани», – добавил Тейлор.

Как отмечают ученые, с повышением температуры океана мелкая рыба, которую пингвины едят, чтобы выжить, ищет более прохладные воды в других местах или уходит на глубины, на которые маленькие пингвины не способны нырять, пишет портал Axios.

Ла-Нинья также может иметь какое-то отношение к этому, сказал Тейлор. Это погодное явление приводит к снижению температуры океана в частях Тихого океана вокруг экватора и повышает температуру воды в северной части Новой Зеландии, куда выбросило мертвых пингвинов.

Согласно данным Национального института водных и атмосферных исследований, прошлый год был самым жарким из когда-либо зарегистрированных в Новой Зеландии.

Ранее сообщалось, что императорские пингвины в Антарктиде на фоне климатических изменений могут исчезнуть через 30-40 лет. С таким предупреждением выступили ученые Аргентинского Антарктического института.

Веллингтон, Наталья Петрова

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