В США в перестрелке с полицией погиб подросток

В Вашингтоне в результате стрельбы погиб подросток и пострадали три человека, среди которых полицейский. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на департамент столичной полиции.

Перестрелка произошла на несанкционированном мероприятии в связи с фестивалем Moechella. Неизвестный открыл огонь. Смертельное ранение получил 15-летний подросток. Кроме того, пострадали три человека, в том числе сотрудник полиции. На место прибыли экстренные службы и оказали помощь пострадавшим.

Правоохранители задержали и обыскали часть участников несогласованного шествия, было изъято несколько образцов огнестрельного оружия. При этом пистолет, из которого ранили полицейского, найден не был.

В настоящее время проводится расследование. Устанавливаются личности подозреваемых и причастных к совершению преступления лиц.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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