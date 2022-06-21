Шестеро пострадали: в Нью-Йорке такси врезалось в толпу

Шесть человек пострадали в результате наезда машины такси на пешеходов. Трое доставлены в больницу в критическом состоянии, передает CNN.

Инцидент случился в дневное время и попал на уличные видеокамеры. Машина такси врезалась в велосипедиста, попыталась выровняться и вылетела на тротуар. Автомобиль смял нескольких человек и врезался в стену здания, прижав двух женщин.

Шесть человек, включая водителя такси, доставили в больницу с места аварии. Из них трое получили серьезные травмы, угрожающие жизни.

Полиция начала расследование и устанавливает причину ДТП. Предварительно, водитель такси мог потерять управление машиной, потому что ему стало плохо за рулем.

Как сообщал «Новый День», в Берлине автомобиль въехал в пешеходов, снес сад ресторана и попал в витрину магазина. Один человек погиб, восемь пострадали.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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