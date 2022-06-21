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Вторник, 21 июня 2022, 15:00 мск

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В США хотят провести референдум по вопросу отделения Техаса

В Техасе сторонники Республиканской партии требуют провести в 2023 году референдум по вопросу отделения штата от США. Об этом сообщает National Public Radio.

«Техас сохраняет за собой право на отделение от Соединенных Штатов, и законодательному собранию Техаса следует призвать к проведению референдума в соответствии с этим», – говорится в докладе.

Также около пяти тысяч республиканцев в Техасе не признают результаты последних президентских выборов США, на которых победу одержал демократ Джо Байден.

Техас вошел в состав США в 1845 году. С тех пор идея об отделении периодически звучит в обществе, как правило, в момент правления президентов-демократов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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