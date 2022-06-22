В США авиалайнер загорелся при посадке

Три человек пострадали в результате происшествия с пассажирским самолетом в аэропорту Майами в США. Лайнер загорелся при посадке, передает CNN.

Вечером 21 июня самолет MD-82 совершал посадку в аэропорту Майами, когда шасси вдруг подломилось. Самолет продолжал двигаться по взлетно-посадочной полосе, и от трения началось возгорание. Пламя перекинулось на крыло, из бака начало литься топливо.

На борту находились 126 человек, их экстренно эвакуировали из самолета. Трех отправили в больницу с легкими травмами.

Пожарные сумели погасить огонь до возникновения большого пожара. Специалистам аэропорта пришлось на время закрыть ВПП, чтобы убрать разлитое топливо. Начато расследование причин аварии.

Как сообщал «Новый День», в аэропорту Сочи у самолета загорелся двигатель. Самолет находился на техническом обслуживании, никто не пострадал.

Майами, Наталья Рязанова

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