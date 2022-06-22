Самые мощные ядерные авиабомбы США безнадежно устарели

Американские военные собираются снять с вооружения самые мощные ядерные авиабомбы, которые безнадежно устарели, а их модернизация потребует огромных затрат. Об этом говорится в материалах Конгресса США.

Около 50 ядерных авиабомб В83 мощностью 1,2 мегатонны были приняты в распоряжении Стратегического командования почти 40 лет назад. По мнению Федерации американских ученых, от этих снарядов пора отказаться, так как ядерные компоненты внутри них разлагаются, а электроника и клей, скрепляющий их, делают их ненадежными.

Одна ядерная авиабомба В83 весом более тонны способна уничтожить целый город. Но их срок годности истекает 2020-х годах, а на модернизацию потребуется слишком много денег. К тому же единственные тяжелые стратегические стел-бомбардировщики В-2 Spirit, способные доставлять к цели эти авиабомбы, вряд ли смогут обойти современные системы ПВО.

На смену В83 придет противобункерная ядерная авиабомба В61-12 мощностью до 50 килотонн. Всего до 2026 года планируется изготовить 480 таких снарядов. Около 100 из них в 2023-24 годах будут размещены в Европе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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