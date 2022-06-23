Нобелевский лауреат предрек провал США в «холодной войне» с Россией и Китаем

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц считает, что новая «холодная война» уже идет. В конфронтацию вступили США, Россия и Китай, а на карту со стороны Запада поставлена глобальная гегемония.

Вашингтон лишь изображает борьбу с авторитаризмом за демократию, одновременно активно поощряя систематических нарушителей прав человека, таких как Саудовская Аравия, указал автор в публикации для Sheerpost.

«Такое лицемерие наводит на мысль, что на карту действительно поставлена, по крайней мере частично, глобальная гегемония, а не ценности», – пишет Стиглиц.

По его словам, США в течение двух десятков лет были на первом месте в мире, но совершили несколько ошибок, среди которых войны на Ближнем Востоке, финансовый крах 2008 года и рост неравенства. Все это поставило под сомнение лидерство Соединенных Штатов.

Китай неизбежно опередит США в экономическом плане, а Вашингтону не удастся одержать победу «в новом состязании великих держав в одиночку». Штатам нужны союзники, но у государств, поддерживающих американскую систему, все чаще возникают причины, чтобы усомниться в надежности США в качестве партнера.

«В поисках благосклонности мира США придется наверстать упущенное. Их долгая история эксплуатации других стран не помогает, как и их глубоко укоренившийся расизм», – говорится в статье.

Стиглиц напомнил о «вакцинном апартеиде», когда богатые страны получили все необходимые вакцины против коронавируса, «а люди в более бедных странах были брошены на произвол судьбы». Между тем, с точки зрения экономиста, Китай и Россия сделали свои вакцины доступными для других.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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