Байден случайно показал подробную шпаргалку своих действий на публике

Белый дом готовит пошаговые инструкции для президента Джо Байдена к каждому мероприятию. Такую шпаргалку американский лидер случайно показал журналистам.

Президент принимал участие в совещании по ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний. Байден читал текст с карточки и случайно повернул ее к присутствующим той стороной, где был прописан алгоритм его действий.

«Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите», – написано в «шпаргалке».

В администрации американского президента заверили, что такие карточки – привычное явление для глав государств. Подобные памятки используют не только президенты, но и другие государственные чиновники на публичных мероприятиях.

Стоит отметить, что Байдена неоднократно упрекали в растерянности на публике. Нынешний глава Белого дома часто теряет ход мыслей, плохо ориентируется в пространстве и спотыкается на ступеньках. Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, – самый пожилой президент США в истории.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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