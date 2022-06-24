Почти половина американцев считают, что влияние США в мире слабеет

Около половины жителей США считают, что влияние страны в мире начало ослабевать. Об этом свидетельствуют результаты опроса вашингтонского исследовательского центра Pew Research Center.

Каждый пятый (19%) американец уверен в том, что влияние США в мире укрепилось в последнее время. 47%, наоборот, думают, что Штаты постепенно утрачивают авторитет. Треть (32%) участников исследования заявили об отсутствии изменений.

При этом две трети (66%) американцев констатировали растущее влияние Китая. Примерно поровну поделились респонденты во мнении о российском влиянии: 38% респондентов полагают, что положение РФ в мире укрепилось, а 37% – что ослабло.

Тем временем, рейтинг президента США Джо Байдена продолжает снижаться. Уровень одобрения главы государства достиг отметки в 36% – что на 3% ниже показателей в середине июня, передает Reuters со ссылкой на совместный опрос с социологической службой Ipsos.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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