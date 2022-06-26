Asian Times: США и НАТО не хватит оружия на затяжной конфликт

США и НАТО не готовы к длительным боевым действиям. Им попросту не хватит оружия, если конфликт на Украине будет продолжаться. Уже сейчас некоторые представители оборонных ведомств говорят об истощении запасов вооружения. Об этом сообщает издание из Гонконга Asian Times.

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс способны участвовать только в краткосрочных военных действиях, утверждает автор статьи. По его мнению, эти обстоятельства могут способствовать скорейшему разрешению ситуации на Украине, поскольку оказывать поддержку вооружениями в том же темпе будет невозможно.

Темпы снабжения киевского режима оружием напрямую влияют на боеспособность украинских военных. Тогда как у Запада уже не хватает производственных мощностей для восполнения запасов оружия вследствие интенсивных поставок на Украину. О чем ранее заявил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Рэдкин.

Таким образом, если конфликт перекинется на большие территории в Европе, НАТО придется воевать с малым количеством вооружений, но пока нет признаков того, что с дефицитом оружия на Западе будет покончено в ближайшие годы.

Вторая опасность заключается в том, что боевые действия начнутся в Корее или на Тайване. Это может стать почти непосильным бременем для США, говорится в публикации. Уже существует серьезная нехватка военного снабжения для американских войск в Корее и Японии. Тем временем, Тайвань получил предупреждение о том, что США не могут поставлять некоторые виды оружия, в том числе те же гаубицы, которые были переданы на Украину.

Гонконг, Зоя Осколкова

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