В ЮАР 22 подростка погибли в ночном клубе по неясным причинам

Как минимум 22 подростка погибли в ночном клубе города Восточный Лондон в ЮАР. Все посетители погибли при неустановленных обстоятельствах, тела не имели видимых повреждений, передает AP.

Вечером 25 июня в клубе проходила вечеринка по случаю окончания зимних экзаменов в школах. Большинство посетителей были подростками 13-17 лет. Тела 22 человек нашли утром 26 июня в помещении клуба, еще 30 человек числятся пропавшими без вести.

Местные власти разбираются, почему подросткам продавали алкоголь и впустили в заведение, куда вход разрешен только для совершеннолетних. Причину смерти подростков установят с помощью экспертизы. Специалисты допускают, что могла возникнуть давка, в которой погибли большинство подростков.

Напомним, в ночном клубе в норвежской столице Осло мужчина открыл огонь по посетителям. Погибли два человека, трое ранены, еще 145 пострадали в давке на выходе из клуба.

Претория, Наталья Рязанова

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