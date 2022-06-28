G7 выделит 4,5 млрд долларов на борьбу с голодом

Страны G7 решили выделить еще 4,5 млрд долларов на борьбу с голодом и недоеданием в мире. Главы членов «Большой семерки» обязались бороться со спекуляциями, угрожающими мировой продовольственной безопасности.

«Мы обязуемся выделить дополнительно 4,5 млрд долларов США для защиты наиболее уязвимых от голода и недоедания», – говорится в совместном заявлении лидеров G7.

С учетом новых договоренностей сумма, выделенная G7 для обеспечения мировой продовольственной безопасности в текущем году, превысит 14 млрд долларов.

Запад предпринял несколько попыток переложить на Россию ответственность за начавшийся продовольственный кризис. Разные спикеры Евросоюза заявляли, что проблемы обеспечения продуктами возникли из-за военной спецоперации на Украине.

Москва последовательно отвергала подобные обвинения. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил, что в 2020 году ООН предупреждала о рисках продовольственного кризиса из-за нарушенных в пандемию логистических связей. Негативно на ситуацию повлияли и антироссийские санкции, хотя ЕС отказался признавать свою причастность к ухудшению ситуации со снабжением продовольствием.

Берлин, Наталья Рязанова

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