Посол Антонов назвал причины продовольственного кризиса, и это не СВО

Условия для продовольственного кризиса сложились до начала специальной военной операции (СВО) России в Донбассе. Большинство стали результатом действий Запада, который теперь пытается переложить ответственность на Россию, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат написал об этом в статье «Россия заинтересована в стабилизации рынка продовольствия» для журнала The National Interest.

Антонов напомнил, что ООН еще в 2020 году предупреждала о возросших рисках продовольственного кризиса. К этому привели нарушенные логистические связи из-за пандемии, снижение инвестиций в реальный сектор экономики и введение односторонних санкционных ограничений.

«Россия здесь совершенно ни при чем. Обвиняют нас в усугублении обстановки на продовольственном рынке и противодействии ее нормализации те самые силы, которые своими действиями и создали перечисленные дисбалансы. Что это, как не попытка переложить ответственность?» – написал посол.

По данным ООН, в мире нет физического дефицита продуктов, проблемы связаны с распределением плодов сельского хозяйства и их доставкой. Рост цен еще до начала СВО составлял 50% и на него повлияли попытки Запада отказаться от традиционных источников энергии в пользу «зеленой» энергетики. Себестоимость сельхозпродукции и ресурсоемких удобрений подскочила.

Российский посол подчеркнул, что 20 млн т застрявшего в Одессе зерна – это менее 1% от объема мирового продрынка. Задержку с его выводом на рынок нельзя называть катастрофической, считает Антонов.

Попытки возложить на Россию ответственность за продовольственный кризис продолжаются. Так, глава Евросовета Шарль Мишель выступил в Совбезе ООН с обличительной речью, в ходе которой постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал в знак протеста.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что именно действия России на Украине привели к перебоям в поставках продовольствия. При этом чиновник полностью сняла ответственность за ситуацию на рынке продовольствия с Евросоюза, чьи санкции привели к новым нарушениям логистических цепочек.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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