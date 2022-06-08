Глава ЕК опровергла ответственность за продовольственный кризис в мире

Евросоюз не несет ответственности за сбои в поставках продовольствия в мире, которые приближают продовольственный кризис, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

По ее словам, санкции «разработаны аккуратно» и нацелены на экономику России, но не касаются ее торговли продовольствием, включая зерно. Введенный запрет на заход российских судов в порты ЕС также не касается транспорта с сельскохозяйственными грузами, передает агентство «Прайм».

Ответственность за перебои в поставках продовольствия лежит на России и ее действиях на Украине, считает Урсула фон дер Ляйен.

ЕС уже пытался переложить всю вину за продовольственный кризис в мире на Россию. Так, глава Евросовета Шарль Мишель заявил в ООН, что Москва ответственна за блокировку портов Украины, хищении украинского зерна и перебои в поставках продовольствия. Постпред РФ при ООН Василий Небензя покинул зал Совбеза ООН во время этого выступления, выразив неприятие бездоказательных обвинений.

В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отметили, что антироссийские санкции нарушили баланс на мировом рынке продовольствия. ФАО призвал Запад проанализировать политику санкций и взвесить целесообразность их сохранения.

Брюссель, Наталья Рязанова

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