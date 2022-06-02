В ФАО призвали обдумать цену антироссийских санкций

Западные страны должны тщательно взвесить целесообразность сохранения санкций против России в связи с наступающим продовольственным кризисом. Директор офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков назвал движением назад нарушение баланса на мировом рынке.

ФАО выступает против любых санкций и ограничений в сфере торговли, напомнил Кобяков. Мировой рынок продовольствия как сложная гармоничная система – это огромное достижение человечества.

«Любые нарушения этого баланса – два шага назад. Санкции обычно затрагивают те слои населения, на которые они не были нацелены. Поэтому в рекомендациях ФАО есть призывы проанализировать политику санкций и взвесить целесообразность их сохранения», – сказал чиновник в интервью РИА Новости.

Кобяков подчеркнул, что антироссийские санкции уже вызвали повышение цен на продовольствие и ухудшили экономическую ситуацию в ряде стран и регионов. Специалисты ФАО спрогнозировали, что при сохранении санкций ситуация с индексом цен на продукты только ухудшится.

«Сейчас индекс достиг почти 160 пунктов, это исторически самое высокое значение. И пока стрелка указывает вверх», – сказал Кобяков.

По оценкам экономистов, антироссийские санкции сильнее всего ударят по фермерским хозяйствам, которые лишились удобрений, что приведет к снижению урожая. В 2023 году мир ждет один из крупнейших продовольственных кризисов в истории человечества, который затронет до 100 млн человек.

Москва, Наталья Рязанова

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