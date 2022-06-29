В колумбийской тюрьме 51 человек погиб при пожаре

Пожар случился в тюрьме на юго-востоке Колумбии. В огне погиб 51 человек, и власти не знают, сколько среди них заключенных, а сколько – сотрудников колонии.

Пожар случился 28 июня и успел распространиться, пока пожарные добирались до тюрьмы и боролись с огнем. В результате найдены тела 51 человека. Более 20 человек пострадали, им оказывают медицинскую помощь.

Специалисты начали работать над опознанием погибших. Руководство тюрьмы не уточняет, сколько среди погибших заключенных, а сколько – охранников, передает AP.

Напомним, смертью 20 человек закончились массовые столкновения тюремных банд в Эквадоре. Почти сутки руководство тюрьмы и военные не могли вернуть контроль над учреждением.

Богота, Наталья Рязанова

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