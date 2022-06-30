Лондон отправит Киеву военную помощь еще на миллиард фунтов стерлингов

Британские власти выделят дополнительно миллиард фунтов стерлингов на военную помощь Украине. В новые поставки включат средства ПВО и беспилотники, заявили на Даунинг-стрит.
Лондон подчеркнул, что выделенные средства пойдут на укрепление оборонительных возможностей Киева.
«Сумма будет направлена на современные системы ПВО, беспилотники, новое инновационное оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат», – цитирует заявление газета Evening Standard.
С начала года помощь Украине достигла 3,8 млрд фунтов стерлингов, посчитало издание. Новый пакет помощи киевскому режиму был согласован на саммите НАТО в Мадриде.
Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала поражение России на Украине главным условием долгого мира в Европе. По мнению политика, любые переговоры с Москвой возможны только после ее поражения.
Лондон, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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