Лондон отправит Киеву военную помощь еще на миллиард фунтов стерлингов

Британские власти выделят дополнительно миллиард фунтов стерлингов на военную помощь Украине. В новые поставки включат средства ПВО и беспилотники, заявили на Даунинг-стрит.

Лондон подчеркнул, что выделенные средства пойдут на укрепление оборонительных возможностей Киева.

«Сумма будет направлена на современные системы ПВО, беспилотники, новое инновационное оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат», – цитирует заявление газета Evening Standard.

С начала года помощь Украине достигла 3,8 млрд фунтов стерлингов, посчитало издание. Новый пакет помощи киевскому режиму был согласован на саммите НАТО в Мадриде.

Напомним, глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала поражение России на Украине главным условием долгого мира в Европе. По мнению политика, любые переговоры с Москвой возможны только после ее поражения.

Лондон, Наталья Рязанова

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