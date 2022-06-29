Лондон назвал поражение Москвы главным условием мира в Европе

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала поражение России на Украине главным условием долгого мира в Европе. По мнению политика, любые переговоры с Москвой возможны только после ее поражения.

Трасс призвала западные страны «усвоить уроки прошлого, например, провал Минских соглашений» ради обеспечения мира в регионе. Об этом министр заявила на Публичном форуме НАТО в Мадриде.

«Мы обязаны добиться поражения России на Украине. Мы должны это сделать ради европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ достичь долгосрочного мира в Европе. Некоторые говорят о возможности переговоров сейчас, пока Россия все еще на Украине. Но я думаю, что это принесло бы ложный мир», – цитирует британского политика ТАСС.

Подобные заявления уже делали представители союзников Великобритании по украинскому вопросу. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел шизофренией отказ западных лидеров от переговоров по конфликту на Украине.

Мадрид, Наталья Рязанова

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