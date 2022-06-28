«Шизофрения»: Лавров ответил на заявления Запада о недопустимости переговоров РФ и Украины

Глава МИД России Сергей Лавров счел шизофренией заявления западных лидеров о недопустимости переговоров по конфликту на Украине между Москвой и Киевом в настоящее время и наращивании поставок вооружений Киеву. Он подчеркнул, что накачка Украины оружием не остановит, а лишь продлит конфликт.

«С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров в нынешних условиях регулярно выступают то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, которые постоянно призывают тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Шизофрения в известной степени здесь проявляется», – заявил Лавров в Ашхабаде, куда прибыл для участия в совещании министров иностранных дел прикаспийских государств, посвященном подготовке Шестого Каспийского саммита.

Глава МИД России назвал «абсолютно контрпродуктивной и вредной» политику Запада, нацеленную на поставки оружия Киеву. «Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт», – сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Министр также прокомментировал планы НАТО объявить Россию самой большой угрозой для альянса на открывающемся саммите в Мадриде.

«Давным-давно до всякого созыва саммита НАТО Россия была объявлена врагом. В тех или иных выражениях, но Россия была объявлена врагом», – сказал Лавров, отметив, что для Москвы «это неудивительно». «Ничего нового это не привнесет в политику США и их сателлитов», – полагает он.

«Если послушать заявления западных политиков, она (Россия – прим. ред.) объявлена врагом, просто потому что не хочет соглашаться с неолиберальным миропорядком, который США, подчинив себе весь западный мир без исключения, навязывают всем остальным под лозунгом миропорядка, основанного на правилах», – указал Лавров. Он вновь назвал подобную политику Запада тупиковой.

Ранее сегодня российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что США подталкивают киевский режим к убийству мирных граждан продолжающимися поставками вооружений и разведданных. По его мнению, действия Вашингтона только сильнее нагнетают конфликт.

Ашхабад, Наталья Петрова

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